Boeing s'associe avec HAL et Mahindra en Inde

Le constructeur aéronautique américain Boeing va s'associer avec les entreprises indiennes Hindustan Aeronautics (HAL) et Mahindra Defence Systems pour produire en Inde ses avions de chasse F/A-18 Super Hornet, ont annoncé vendredi les sociétés concernées. Cette annonce intervient peu après l'ouverture par New Delhi d'une procédure pour l'achat de 110 avions de combat polyvalents, un contrat potentiellement valorisé à 15 milliards de dollars, pour renforcer l'arsenal de son armée. Pour obtenir ces marchés, les entreprises étrangères doivent se plier à des critères très stricts de production locale, dans le cadre de la politique de "Make in India" promue par le Premier ministre Narendra Modi. New Delhi souhaite voir émerger à terme une dynamique industrie de défense locale, ce qui lui permettrait de réduire sa dépendance aux achats d'armes à l'international, dont elle est actuellement le premier importateur mondial. "Notre partenariat avec HAL et Mahindra nous permettra d'optimiser le plein potentiel du secteur public et privé de l'Inde pour produire la prochaine génération du chasseur F/A-18", a déclaré Pratyush Kumar, président de Boeing India, dans un communiqué. Pour cet appel d'offres, Boeing devrait être en compétition avec l'américain Lockheed Martin, le suédois Saab et le français Dassault. Lockheed s'est associé avec Tata Advanced Systems pour son monomoteur F16, et Dassault avec Reliance Group pour son bimoteur Rafale. L'Inde a acheté 36 avions Rafale à la France en 2016, un contrat conséquent mais encore insuffisant pour pallier aux besoins de son armée à l'équipement souvent obsolète.