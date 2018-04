 Aircraft Interiors 2018 : avec Core et Prestige, Thales élargit et personnalise son portefeuille IFE

Il n'est plus nécessaire de présenter Avant, le système de divertissement en vol de Thales, qui équipe actuellement une trentaine de compagnies aériennes dans le monde. Mais Thales a décidé de ne pas s'en tenir à sa solution et de donner du choix à ses clients potentiels. Le systémier français a donc lancé deux nouvelles solutions IFE, basées sur Avant : l'une simplifiée, Core, l'autre ultra-personnalisable, Prestige.



Core est déjà disponible sur le marché. La solution s'adresse aux compagnies désireuses d'obtenir le coût de possession le plus performant et une livraison rapide. Elle reprend les applications et services ...