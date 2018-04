 Aircraft Interiors 2018 : Diehl, Zodiac, Boeing, Jeppesen, Etihad, KID Systeme main dans la main pour une cabine intelligente

« La cabine est un trou noir, nous devons l'éclairer ». C'est de cette constatation qu'est parti Bernhard Randerath, le vice-président Engineering d'Etihad Airways, pour pousser le projet d'une cabine intelligente. Il s'agit d'une cabine connectée, dont les différents éléments communiqueraient entre eux pour dresser un état général de la cabine. Le projet a vu le jour en décembre 2017 et réunit Etihad Engineering, Boeing, Jeppesen, Zodiac Aerospace, KID Systeme, Bühler Motor et l'université de technologie de Hambourg sous l'égide de Diehl Aviation (ex-Diehl Aerosystems) et avec le soutien du gouvernement allemand.



« Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans une ...