IAG prend une participation minoritaire dans Norwegian, en attendant plus...

IAG a confirmé le 12 avril qu'il envisageait de présenter une offre de rachat sur Norwegian Air Shuttle. Le groupe hispano-britannique a déjà acquis 4,61% de la compagnie norvégienne, une prise de participation minoritaire qui lui permet de se positionner pour lancer des discussions plus avancées, voire aller jusqu'à une offre de rachat.



Le groupe précise toutefois que de telles discussions n'ont pas encore débuté puisqu'aucune décision ferme n'avait été prise à ce sujet.



Norwegian indique de son côté que la prise de participation d'IAG ne lui avait été révélée que via le communiqué de presse du groupe et confirme qu'aucune négociation n'est en cours. En revanche, il voit cette annonce comme une marque de confiance envers son modèle économique et son potentiel de croissance.



Cette réflexion intervient alors que le groupe norvégien a enregistré une année de pertes, en partie dues à la livraison tardive de ses 737MAX et des surcoûts qu'elle a entraînés. Les pertes devraient se creuser au premier trimestre en raison de la hausse des prix du kérosène et du renforcement de l'euro.