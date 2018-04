 Aircraft Interiors 2018 : Qantas lance l'option Cabin-Flex sur Airbus A380

Airbus a annoncé le 10 avril que Qantas s'était déclarée comme cliente de lancement de l'option Cabin-Flex sur A380. Il s'agit d'un nouvel aménagement au niveau du pont supérieur qui permet la neutralisation des portes 3 (à l'arrière) et permet d'installer davantage de sièges. L'avionneur souligne que le gain est de onze sièges de classe Premium Economy ou sept fauteuils de classe affaires.



La configuration sera disponible en linefit ou en retrofit à partir de 2019. Pour Qantas, il s'agit de retrofit. La compagnie australienne avait en effet annoncé l'été dernier qu'elle souhaitait reconfigurer ses A380 et qu'Airbus se chargerait des travaux. « En travaillant avec Airbus, nous sommes parvenus à un aménagement très efficace du pont supérieur », avait alors déclaré Alan Joyce, le président de la compagnie australienne.



Elle avait souligné que diverses modifications structurelles (nouvel arrangement des cloisons et des galleys notamment), une reconfiguration du salon à l'avant, l'installation de nouveaux sièges et le retrait de la petite cabine économique au pont supérieur allait lui permettre de gagner six fauteuils en classe affaires et 25 en Premium Economy.



Les douze A380 de Qantas seront reconfigurés à partir de mi-2019 et au long de 2020.