Airbus veut augmenter la production et les livraisons des A320neo

Airbus souhaite augmenter la cadence de production de l'A320neo et devra accélérer au deuxième trimestre les livraisons de son moyen-courrier malgré les difficultés que rencontrent les motoristes, a déclaré mercredi son patron Tom Enders. "Nous comptons bien livrer environ 800 avions commerciaux" en 2018, a déclaré le président exécutif d'Airbus à l'occasion de l'assemblée générale du constructeur aéronautique à Amsterdam. "Nous n'allons pas livrer des avions sans moteurs, nous avons de nombreux +planeurs+ parqués aujourd'hui à Toulouse et Hambourg, et nous parlons de plusieurs dizaines de +planeurs+ qui ont besoin de moteurs au cours de la deuxième moitié de l'année pour être livrés", a-t-il ajouté. Des problèmes de maturité des moteurs Pratt & Whitney ainsi que les difficultés avec le Leap, développé par Safran et General Electric au sein de leur co-entreprise CFM International, ont ralenti les livraisons d'A320neo, la version remotorisée du moyen-courrier vedette d'Airbus, en 2017. En dépit de ces difficultés, Airbus souhaiterait augmenter la cadence de production mensuelle de son appareil à succès, afin de répondre à la demande du marché, mais il est limité par les capacités de sa chaîne d'approvisionnement, a ajouté Tom Enders. L'avionneur va d'ores et déjà porter à 63 les livraisons mensuelles d'A320neo en 2019, contre 60 prévus initialement, mais le patron d'Airbus voudrait aller plus loin. "D'un point de vue commercial, de la demande, nous voyons tout à fait des éléments solides pour soutenir une cadence allant même plus haut, jusqu'à 70 ou plus", a-t-il déclaré. "Nous travaillons actuellement, nous explorons avec notre chaîne d'approvisionnement, car la chaîne d'approvisionnement est la limite (...) s'il est réaliste et faisable de continuer à produire à un rythme significativement supérieur que l'objectif visé actuellement", a-t-il dit. Un porte-parole d'Airbus a confirmé à l'AFP que l'avionneur produirait 63 A320neo par mois au deuxième semestre 2019. "Nous avons une feuille de route solide concernant les capacités industrielles d'Airbus et de sa chaîne d'approvisionnement", a-t-il indiqué. Selon lui, une étude préliminaire pour des rythmes plus élevés a été lancée mais "toute décision d'augmenter les taux de production ne sera prise qu'avec l'accord complet de toutes les parties prenantes". Interrogé sur des développements futurs éventuels de l'A321neo, le plus grand de la famille A320neo destiné à répondre à la concurrence de Boeing sur ce segment de marché, il a estimé que l'appareil avait "beaucoup de potentiel (mais) nous ne subissons aucune pression." "Nous ne faisons pas de commentaires sur la politique de produits", a-t-il ajouté. "Nous nous penchons en permanence sur les moyens d'améliorer notre ligne de produits, pour la maintenir à la pointe de la technologie."