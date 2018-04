Aircraft Interiors 2018 : Airbus et Zodiac vont proposer des modules de couchettes en compartiment cargo

Si le partenariat qui vient d'être conclu doit permettre à Airbus et Zodiac d'avancer dans leurs études exploratoires et de faisabilité, le concept en lui-même est bien détouré. Jusqu'à quatre modules pourraient être installés par les compagnies aériennes, en fonction de la demande des passagers et du chargement cargo du vol. Recourant à des modules de la taille des containers cargo, ils sont aisément interchangeables, y compris sur le temps d'une rotation. Leur installation ne requiert aucune modification structurelle sur le plancher cargo, ni au niveau des fixations.



Il s'agit donc d'une option qui facilite au maximum les opérations des potentielles compagnies clientes mais qui leur permet surtout d'augmenter l'espace disponible pour les passagers. Et si Airbus et Zodiac mettent en avant la possibilité de proposer des couchettes, ils présentent également la possibilité d'aménager ces modules pour d'autres usages, comme une zone familiale, un lounge, une salle de réunion, ou, pour des missions plus spécifiques, un espace médicalisé. Tout ceci avec deux conséquences bénéfiques : l'amélioration de l'expérience client - et la fidélisation qui en résulte - et la génération de nouvelles recettes additionnelles.



Outre la marque de confiance dont Airbus gratifie Zodiac après quelques années de relations difficiles, cette annonce est une reconnaissance des capacités de l'équipementier dans le domaine des modules de soute (pour les zones de repos de l'équipage) et les aménagements cabine.





