Cobham monte de nouveau à bord du KF-X

Cobham annonce avoir été sélectionné par Korea Aerospace Industries pour livrer son système d'oxygénation pour pilote, destiné à être intégré au KF-X. L'équipementier fournit déjà le système d'éjection de missile, des antennes de communication et de navigation, ainsi que les réservoirs externes de carburant et des pylônes.



Le programme KF-X, développé conjointement par KAI et Lockheed Martin, avec la participation de l'Indonésie, vise non seulement à renouveler le parc de F-4 et de F-5 de la RoKAF (Republic of Korea Air Force), mais également à entrer sur le marché de remplacement des F-16. Le vol inaugural est attendu à l'horizon 2022.