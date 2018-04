Les contrats Skywise s'accumulent pour Airbus

Comme cela avait été le cas au salon de Singapour il y a deux mois, l'ouverture de MRO Americas, à Orlando (Floride) le 10 avril, a été l'occasion d'annoncer plusieurs contrats pour Airbus autour de sa plateforme de services numériques Skywise. L'avionneur européen a ainsi dévoiler le nom de quatre nouveaux clients : Allegiant Air, son premier aux Etats-Unis, WOW Air l'opérateur low cost islandais et les compagnies lituanienne Small Planet et lettone Primera Air. Airbus revendique désormais douze compagnies et plus de 2 000 avions connectés à Skywise.



Allegiant Air, WOW air et Small Planet Airlines ont opté ...