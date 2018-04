Aircraft Interiors 2018 : La solution IFE Cabinstream de Phitek trouve son 1er client en Afrijet et sa première plateforme avec ATR

L'Afrique peut être terre d'innovation. » C'est ce qu'a souhaité démontrer Marc Gaffajoli, le président d'Afrijet, le 10 avril lors du salon Aircraft Interiors. Sa compagnie est en effet devenue la cliente de lancement de Cabinstream, la solution de divertissement en vol en streaming de la société néo-zélandaise Phitek. Et la cérémonie de signature s'est déroulée sur le stand d'ATR puisque les biturbopropulseurs de la compagnie d'affaires gabonaise seront équipés du produit. Elle exploite aujourd'hui trois ATR72-500 et deux ATR42-500.



Cabinstream consiste en un boîtier de moins de 6 kg dans lequel la compagnie charge ses contenus média classiques et personnalisés (films, musique, magazines, duty free). Son avantage est de fonctionner sur batterie, donc sans fil, ce qui le rend portable et écarte tout besoin de modification de cabine : le boîtier peut être déposé dans un compartiment bagages et déplacé à l'envi.



Les passagers peuvent accéder au contenu grâce à leur propre appareil portable, simplement en activant le wifi. L'équipage peut également passer par cet intermédiaire pour faire ses annonces ou suspendre le streaming le temps de les réaliser.



Le système peut soutenir la connexion simultanée de jusqu'à 73 passagers et jusqu'à cinquante pour garantir une diffusion en haute définition. Il sera désormais proposé en option sur tous les nouveaux ATR produits.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés