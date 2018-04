Le nouveau bâtiment de jonction d'Orly sera en service dans un an

Le nouveau bâtiment de jonction des terminaux ouest et sud de l'aéroport d'Orly sera mis en service le 2 avril 2019 avec pour objectif d'améliorer, avec 80.000 m2 supplémentaires, la fluidité du parcours des passagers sur le site centenaire, a annoncé mardi Groupe ADP. La nouvelle surface comprendra les fonctionnalités d'un terminal, avec un hall public départ et ses banques d'enregistrement, une zone de contrôle Schengen et internationale, une zone commerciale de 6.000 m2, une salle d'embarquement et des circuits de débarquements ainsi que des espaces correspondance et de traitement des bagages. "Le trafic de Paris aéroports (Paris-Charles de Gaulle et Orly) a doublé entre 1995 et 2015, le trafic mondial double tous les 15 ans, nous avons en permanence le devoir, dans un espace contraint, d'augmenter les capacités d'accueil des passagers", a expliqué Augustin de Romanet, le PDG du Groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, au cours d'une conférence de presse. Les travaux de jonction permettront de porter la capacité des terminaux d'Orly de 29 millions de passagers à fin 2017 à 32,5 millions à fin 2020. Sol en marbre, lumière avec 9.500 m2 de verrerie, dont la façade du bâtiment, et à l'intérieur un gigantesque mur d'eau constitué d'écailles de verre sur lesquelles coulera un film d'eau naturelle caractérisent le bâtiment, selon les concepteurs du projet. Ces 15 dernières années, avec le déferlement des compagnies low-cost, Paris-Orly a connu une profonde transformation puisque les trafics européen et international ont "pris l'ascendant sur le trafic national", a commenté Régis Lacote, directeur de Paris-Orly. Le nombre de passagers européens est ainsi passé entre 2002 et 2017 de 3,3 millions à 11,7 millions, et sur l'international de 6,1 millions de passagers à 9,5 millions (hors Europe), a-t-il précisé. Il a également souligné la mutation des flottes des compagnies avec des avions plus gros et des taux de remplissage plus importants. Avec l'arrivée récente des compagnies low-cost long-courrier, Orly offre en outre de nouvelles destinations outre-Atlantique ou vers l'Asie. Situé à 10 km au sud de Paris, l'aéroport d'Orly, qui fête ses 100 ans, a accueilli en 2017 32 millions de passagers (+2,6%), contre 69,5 millions pour Paris-Charles de Gaulle (+5,4%). Les low-cost représentent plus d'un tiers des compagnies utilisatrices de la plateforme. La naissance de l'aérodrome d'Orly remonte officiellement à 1918, quand les Américains ont rejoint le conflit de la Première guerre mondiale et ont fait du champ d'aviation d'Orly une base américaine transformée à la fin du conflit en aérodrome civil.