AFI KLM E&M passe sur le LEAP

Alors que s'ouvre le salon MRO Americas, du 10 au 12 avril à Orlando, AFI KLM E&M a annoncé avoir reçu l'agrément de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour le soutien des opérations du LEAP de CFM International. Cette homologation porte sur les versions 1A et 1B du moteur. Le groupe franco-néerlandais est l'un des premiers à la recevoir.



AFI KLM E&M avait déjà obtenu une licence de la part du motoriste et peut d'ores et déjà commencer ses interventions. Elles se situeront pour l'instant sous l'aile et sur site. Le groupe précise que son périmètre comprend « des prestations d'habillage des moteurs, des inspections boroscopiques ou bien encore le remplacement de pièces Line Replaceable Unit (LRU) ».



Ce travail technique pourra s'accompagner d'un service d'expertise pour accompagner les compagnies dans la mise en service du LEAP. AFI KLM E&M cite ainsi « le conseil avion/moteur, la mise en place d'outillages ou d'équipements et, à terme, les opérations quick turn et visites en atelier ».