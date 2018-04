Aircraft Interiors 2018 : Recaro met un coup de projecteur sur son dernier siège économique pour le moyen-courrier : BL3710

Succédant au BL3530, le BL3710 mise tout sur sa modularité et sa légèreté. Son dossier est entièrement en fibre de carbone, ce qui permet d'optimiser son ergonomie mais surtout l'allège considérablement : il pèse moins de dix kilos.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Recaro le présente comme sa grande nouveauté à Aircraft Interiors. Mais si le siège de classe économique moyen-courrier BL3710 n'est pas tout à fait un inconnu des salons, il a cela de nouveau qu'il est désormais en service. Si Recaro ne souhaite pas révéler pour quelle compagnie, l'équipementier souligne qu'il vole depuis le premier trimestre 2018. Plusieurs clients devraient être révélés sous peu.Succédant au BL3530, le BL3710 mise tout sur sa modularité et sa légèreté. Son dossier est entièrement en fibre de carbone, ce qui permet d'optimiser son ergonomie mais surtout l'allège considérablement : il pèse moins de dix kilos.En revanche, il se différencie du best-seller SL3510 (le slim seat qui équipe notamment Air France et easyJet) par ses options de personnalisation. La compagnie peut choisir d'installer des prises USB en haut du dossier, près d'un optionnel porte-tablette, ou au niveau des jambes, un porte gobelet. Elle peut également choisir la largeur de ses accoudoirs ou la présence d'un appuie-tête ajustable (en hauteur, sur les côtés mais également doté d'un support pour les cervicales).