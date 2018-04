Une lettre d'intention pour la future patrouille maritime

La France et l'Allemagne vont très prochainement avancer leurs pions dans le domaine de patrouille maritime du futur, dans le cadre du programme « Maritime Airborne Warfare System ». Une lettre d'intention sera signée le 27 avril prochain entre les ministres de la Défense Florence Parly et Ursula von der Leyen, sans doute à l'occasion d'une visite sur le salon aéronautique ILA de Berlin - dont la France est le pays partenaire.



Selon une source ministérielle, des études industrielles devraient être lancées dès 2019, en vue de passer de premières commandes après 2025. « Les discussions avancent correctement avec l'Allemagne », indique-t-on.



L'objectif est de remplacer les flottes d'Atlantique 2 et de P-3C Orion à l'horizon 2030-2035.