Transavia fait un pas de plus dans sa transformation numérique

« Au départ, en 2015, il s'agissait de remplacer les sacoches de vol traditionnelles par les Electronic Flight Bag, commence Hervé Boury. Cela a simplifié la logistique pour la mise à jour de la documentation et permis d'enlever 20 kilos de papier à bord. Avec AvioBook, nous intégrons toute la préparation et le suivi des vols. »



Au sol, les pilotes de Transavia France peuvent donc désormais entrer toutes les données pertinentes pour leurs prochaines rotations directement dans l'application, qui comprend un logiciel de préparation de vol. Outre leurs plans de vol, ils peuvent y intégrer des cartes météorologiques, des cartes Lido, des NOTAMS ou encore des procédures d'aéroports, mais aussi faire les devis de masse et de centrage de leur avion. Toutes ces opérations sont réalisées à partir de leur tablette numérique personnelle (un iPad en l'occurence). « Les pilote gagnent en autonomie », se félicite Hervé Boury.



Une fois à bord, ils retrouvent toutes ses informations en les téléchargeant sur la tablette installée dans l'avion et équipée elle aussi d'AvioBook. Ces données ne sont en revanche pas exportables directement dans le système de gestion de vol (FMS). En vol, AvioBook permet de faire le suivi du vol : points de passage, consommation, etc.



Enfin l'application assure l'archivage entièrement électronique du dossier de vol, une fois l'avion posé. Ces données sont récupérées par la direction des opérations et archivées dans ses bases de données.



Le chargement et déchargement des données est automatique lorsque l'avion se pose, grâce au puces 4G dont sont équipées les tablettes. Cette connectivité permet aussi aux pilotes de récupérer directement des informations actualisées sur leurs tablettes de bord lors des escales, et s'affranchir là encore du papier. Hervé Boury précise que l'ensemble du réseau de Transavia est couvert. En revanche, il estime que la connectivité en vol est peu pertinente en termes de coûts-bénéfices pour son exploitation à l'heure actuelle et qu'elle n'est donc « pas encore à l'ordre du jour ».



Atterrissage en douceur



« Le développement et l'intégration ont été extrêmement rapides », affirme le directeur général adjoint Exploitation. Le projet de remplacement des EFB avec AvioVision a été lancé au début du deuxième semestre 2017, en vue d'une implémentation début 2018. Le calendrier était principalement dicté par l'arrivée de quatre nouveaux 737-800 à partir de février 2018, pour ne pas à avoir à les équiper de l'ancien EFB pour quelques semaines seulement. L'intégration sur l'ensemble de la flotte déjà en service - soit 29 appareils - s'est faite en quinze jours.



Hervé Boury assure que la transition s'est aussi passée sans heurts sur le plan humain. Il insiste sur le fait que celle-ci a été facilitée par le fait que les pilotes retrouvent le même outil au sol et à bord, le tout dans l'environnement familier fourni par l'iPad.



« Ce partenariat avec AvioVision correspond à la stratégie numérique de Transavia, qui s'appuie sur des start up innovantes, explique Hervé Boury. Elle permet d'accompagner la croissance de la compagnie, avec des baisses de coûts et une fluidification des opérations. Cela compense largement les coûts d'investissement. Nous travaillions déjà avec AvioVision sur certaines parties, mais aujourd'hui nous disposons d'une suite logicielle complète. Ce produit a vraiment été adapté pour nous, avec notamment du développement en coopération sur le suivi de vol. »



Parmi les autres initiatives de ce genre déjà prises par Transavia France, le directeur général adjoint Exploitation souligne



