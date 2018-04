Aircraft Interiors 2018 : Lufthansa Technik propose de louer sa cabine

Lufthansa Technik a imaginé un nouveau produit pour garantir aux compagnies aériennes de pouvoir optimiser l'aménagement de leur flotte. Avec « Lease your cabin », la société de maintenance allemande propose désormais aux compagnies de louer leur cabine - pour le moment économique et uniquement la partie sièges. Associée à l'équipementier Zim et son partenaire financier CHG-Meridian, elle fournit financement, sièges fins, ingénierie et support aux compagnies aériennes.



Georg Stoffelen, responsable du produit modification cabine chez Lufthansa Technik, énonce à quel marché répond ce nouveau service : « l'acquisition d'une cabine complète peut être un poids financier majeur, notamment ...