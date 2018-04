American Airlines commande 47 Boeing 787 et annule ses A350

La flotte long-courrier Airbus d'American Airlines va être réduite à peau de chagrin. Dans un souci de simplification qui ne faisait plus trop de doute, la compagnie américaine a décidé le 6 avril d'acquérir 47 Boeing 787 d'une valeur de 12 milliards de dollars, assortis d'options sur 28 appareils supplémentaires. La commande se répartit entre 22 787-8 dont les livraisons débuteront dès 2020 et 25 787-9 attendus à partir de 2023, tous motorisés par GE.



Cette commande est une belle victoire pour Boeing, qui voit ainsi les engagements de la compagnie doubler. L'accord initial portait en effet sur 42 Dreamliner, répartis entre les deux mêmes modèles et dont 35 exemplaires sont aujourd'hui en service. C'est aussi une déception pour Airbus, même si l'avionneur y était préparé. Cela fait en effet plusieurs mois que la compagnie américaine remet en question l'accord qu'avait signé US Airways pour 22 A350. Des négociations avaient eu lieu autour de l'A350 et de leur conversion en A330neo, dont Airbus s'était retiré fin mars (refusant de s'aligner sur les tarifs proposés par Boeing, selon l'agence Bloomberg).



Les 787 seront utilisés comme outil de modernisation et de simplification de la flotte américaine. Les 787-8 remplaceront la flotte de 767-300 (24 sont encore en service aujourd'hui) et les 787-9 doivent permettre le retrait des plus ancien 777-200 mais aussi de toute la flotte d'A330-300 (neuf exemplaires officient aux côtés de quinze A330-200).

« Notre décision d'aujourd'hui est motivée par notre objectif de simplifier la flotte et réduire le nombre de types d'appareils que nous opérons. Notre plan initial nous aurait conduits à opérer cinq types d'avions ; avec l'annonce d'aujourd'hui nous allons bientôt réduire ce chiffre à trois », a expliqué Derek Kerr, le directeur financier de la compagnie.



Par ailleurs, la compagnie a souscrit un contrat de maintenance avec Boeing Global Services pour l'entretien de ses Dreamliner. Elle a également conclu un accord avec l'avionneur pour reporter la livraison de 40 737 MAX, qu'elle attendait initialement pour la période 2020-2022.