JetSMART équipe sa flotte d'Airbus avec NAVBLUE

Décidément, les affaires vont bon train entre JetSMART et Airbus. Quelques mois après avoir finalisé une commande pour 56 A320neo et 14 A321neo - par le truchement du fonds américain Indigo Partners - la compagnie ultra low cost chilienne a cette fois-ci signé un contrat avec NAVBLUE, filiale du constructeur européen.



Annoncé le 5 avril lors du salon FIDAE, à Santiago du Chili, cet accord prévoit d'équiper 100 appareils de la famille A320 du système de protection de sortie de piste (ROPS), développé par NAVBLUE.



Dans un premier temps, ce système équipera les A320ceo de JetSMART. La compagnie en possède cinq en flotte, mais seulement trois seront rétrofités. Il devrait en revanche être présent sur les quatre autres appareils qui seront livrés en 2018 et ceux qui pourraient suivre. Il sera aussi intégré sur les 70 A320/321neo, mais ceux-ci n'arriveront qu'entre 2021 et 2026.



NAVBLUE annonce que son ROPS a déjà été installé sur 900 appareils moyen et long-courrier à travers le monde.