Jacques Chauvet, directeur du Service clients Falcon : « L'échange entre Dassault et le monde du MRO est un élément très important »

Comme chaque printemps, Dassault Aviation organise sa série de séminaires Falcon Maintenance & Operations. Cette année, la tournée de huit dates s'ouvrait à Paris, les 4 et 5 avril, avec plus de 700 participants. Chef d'orchestre de ce grand rassemblement, Jacques Chauvet, directeur général du Service clients Falcon, a accepté de répondre à nos questions.



Au cours de ce séminaire, vous avez beaucoup évoqué le traitement et l'analyse des données. Qu'est-ce que cela peut vous apporter ?



Nous voulons anticiper les pannes en collectant toutes les informations qui viennent du bureau d'études, de la production, des essais ...