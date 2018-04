Hi Fly officialise son projet d'acquisition d'A380

Après avoir annoncé l'introduction prochaine d'A330neo pour renouveler sa flotte, Hi Fly a officialisé le 5 avril son intention d'acquérir également deux A380. Les appareils seront de seconde main et probablement issus de la flotte de Singapore Airlines, qui retire progressivement ses cinq premiers exemplaires du service. Le premier devrait intégrer la flotte d'ici la fin du mois de juin.



Le marché de l'occasion se concrétise donc enfin pour l'A380. La possibilité de louer un Super Jumbo avec équipage pourrait bien donner un nouvel élan au programme en permettant aux compagnies aériennes de tester l'appareil et ses performances opérationnelles en limitant leur investissement, avant d'éventuellement passer le cap de l'achat.



Le groupe Hi Fly exploite actuellement une flotte composée d'un A321, trois A330 et onze A340 (quatre chez Hi Fly et sept chez Hi Fly Malta).