Le groupe ADP espère mettre en place la reconnaissance faciale au passage des frontières en juillet

Le groupe ADP ne relâche pas la pression sur Gemalto pour que la fonctionnalité de reconnaissance faciale des nouveaux sas Parafe puisse être activée. Malgré cela, cette mise en service a été repoussée, comme l'a révélé le 4 avril Edward Arkwright, le directeur général exécutif du groupe ADP, en charge du développement, de l'ingénierie et de la transformation. « Nous avons un calendrier recalé ambitieux qui est d'ouvrir notre premier sas à reconnaissance faciale le 18 juillet », a-t-il indiqué.



« Ce n'est pas un problème d'installation ou de mise à jour de sas ; nous aurons bien nos sas installés d'ici fin mai et ils commenceront à être rétroffités pour basculer de la reconnaissance digitale à la reconnaissance faciale. Mais il faut que la chaîne informatique de la police et de Gemalto puissent suivre », a-t-il ajouté. Pour le moment, le système de reconnaissance faciale connaît quelques dysfonctionnements, à la correction desquels Gemalto travaille.



Pour autant, les sas Parafe à reconnaissance digitale sont en cours d'homologation. Et pour pallier une résolution potentiellement trop lente des problèmes de fiabilité, le groupe ADP propose de se contenter temporairement d'une « homologation en conditions dégradées ». Comme pour l'installation des sas - dont le coût a été supporté par ADP -, il propose de poster des agents devant les batteries de sas pour surveiller que tout se déroule correctement. ADP « est prêt à payer pour avoir des modes qui ne sont pas nominaux et pour que les passagers aient un service de qualité », souligne Edward Arkwright.



Le groupe veut à tout prix éviter de revivre l'engorgement et les temps d'attente aux contrôles de passage aux frontières de l'été dernier - qui ont pu dépasser trois heures. C'est pourquoi, les efforts restent soutenus sur les solutions parallèles, avec un suivi hebdomadaire des temps de passage, un calendrier de suivi du déploiement de Parafe, le maintien des effectifs de police exceptionnels... « Le degré de sensibilisation d'ADP est égal à celui de l'année dernière mais le degré de préparation du système est largement supérieur. »



Quatre-vingt-dix nouveaux sas Parafe ont été acquis par le groupe et seront installés d'ici l'été, dont 38 doivent remplacer des sas plus anciens.