La capsule Dragon de SpaceX est arrivée à la Station spatiale internationale

La capsule non habitée Dragon, chargée de nourriture, équipements et expériences scientifiques, est arrivée mercredi à la Station spatiale internationale (ISS), a rapporté la Nasa, deux jours après son lancement par la société américaine SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride. "Capture confirmée", a déclaré un commentateur de la Nasa au moment où le bras robotique saisissait la capsule Dragon à 10H40 GMT. Les astronautes vont commencer à décharger plus tard dans la journée les 2.600 kg de ravitaillement en nourriture et expériences, qui visent notamment à étudier les orages, les traitements anti-cancer ou encore la récupération des débris en orbite. Cette mission est la 14e pour SpaceX dans le cadre d'un contrat de 1,6 milliard de dollars pour ravitailler l'avant-poste orbitale sur plusieurs années. La fusée Falcon 9 utilisée pour le lancement lundi et la capsule Dragon avait déjà été envoyée dans l'espace. C'est la deuxième fois que SpaceX utilise ainsi deux engins recyclés pour atteindre l'ISS.