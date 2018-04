Tunisair confie ses CFM56 à AFI KLM E&M

AFI KLM E&M a remporté le support moteurs des monocouloirs de Tunisair. Le contrat porte sur les CFM56-5A, -5B et -7B qui propulsent seize A320, quatre A319 et sept 737 exploités par la compagnie. Reposant sur une base Time and material, englobant aussi bien des travaux sous l'aile et en atelier, il a été conclu en décembre 2017 et AFI a déjà entamé une mission exceptionnelle de remise en état serviceable de quatre moteurs CFM56-5A.



Un premier moteur a déjà été remis en service, après l'intervention d'une équipe technique AFI KLM E&M à Tunis. Deux autres sont en cours de réparation en atelier à Paris, et le dernier est en cours d'acheminement.



Tunisair avait lancé un appel d'offres fin 2016 avec la volonté initiale de partager les travaux de maintenance entre deux fournisseurs pour chaque moteur. Elle a finalement décidé de tout confier à AFI KLM E&M.



« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde Tunisair. Le fait d'être le seul MRO à intervenir en même temps sur ces trois types de moteurs est une belle reconnaissance de notre expertise et de la compétitivité de nos offres », estime Fabrice Defrance, le directeur commercial d'AFI KLM E&M.