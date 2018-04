Safran et VietJet Air veulent renforcer leur partenariat

Les relations marchent bien entre Safran Aircraft Engines et VietJet Air. Le motoriste français et la compagnie vietnamienne ont signé un protocole d'accord (MoU) pour renforcer leur partenariat stratégique, le 27 mars.



Avec ce futur accord, Safran Aircraft Engines va accompagner le développement de VietJet Air « à travers l'acquisition future d'avions, à des prestations de management de flotte, de formation, et d'accompagnement pour la mise en place de capacités de soutien sur site ».



VietJet Air est déjà cliente de Safran Aircraft Engines via sa coentreprise CFM International (avec GE Aviation). Elle exploite en effet 57 ...