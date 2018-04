Hi Fly renouvelle sa flotte avec l'A330neo

Hi Fly a annoncé la semaine dernière qu'elle allait entièrement renouveler sa flotte avec l'A330neo à partir de l'année prochaine. La compagnie spécialisée dans la location d'appareils avec équipage a commandé une dizaine d'A330-900, dont le premier exemplaire devrait lui être livré en juin 2019.



Les appareils seront aménagés en configuration triclasse de 365 places, avec une classe affaires équipée de sièges full flat, une Premium economy et une classe économique. Cependant, si le client le souhaite, la configuration peut être rapidement modifiée en faveur d'une version monoclasse de 415 places de classe économique.



Hi Fly exploite actuellement trois A330-200 et quatre A340 (deux -300 et deux -500). Elle attend encore deux A330-200, qu'elle a acquis directement auprès d'Airbus durant le salon du Bourget, et un A330-300, de seconde main comme le reste de la flotte.