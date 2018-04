Le Journal de l'Aviation se dédouble pour participer à MRO Americas et Aircraft Interiors

Deux salons majeurs se préparent pour la semaine prochaine, portant sur deux des secteurs les plus porteurs de l'industrie aéronautique : MRO Americas, à Orlando, et Aircraft Interiors, à Hambourg. Le soutien comme l'aménagement se sont imposés comme des éléments incontournables dans la vie opérationnelle des avions, et font plus que jamais partie intégrante des critères de choix d'un appareil. Ils font aussi figures de foyers de dynamisme et de création, alors que les nouveaux programmes se font de plus en plus rares et que les efforts des industriels portent davantage sur les montées en cadences que sur les ruptures technologiques.



Comme chaque année depuis sa création, Le Journal de l'Aviation ira gonfler les rangs des 18 400 visiteurs attendus à Aircraft Interiors pour rendre compte des dernières innovations dans le domaine des intérieurs de cabine. Signe de la vitalité du secteur, Airbus et Boeing réinvestissent l'activité d'aménagement intérieur des appareils. Les premiers pas effectués par exemple avec SkyInteriors par Boeing puis approfondis avec Airspace d'Airbus se sont transformés en francs engagements, comme en témoigne le projet de coentreprise entre Boeing et Adient pour la conception et la production de sièges d'avions. En même temps, les enjeux de flexibilité et d'efficacité n'ont jamais été aussi intenses et c'est bien ce que traduit cette course à la légèreté des sièges et à la modularité des cabines qui se joue à Hambourg.



Le salon allemand sera également l'occasion de constater une nouvelle fois le double enjeu créé par une connectivité qui se déploie désormais à l'échelle de tous les continents, y compris dans la très circonspecte Europe. D'un côté, les opérateurs cherchent à recueillir le plus de données possible pour connaître leurs passagers et personnaliser leur voyage, créant une bulle de confort qui rassure, fidélise et, les compagnies l'espèrent aussi, pousse à consommer. De l'autre, les opérateurs incitent de plus en plus à ces mêmes passagers de sortir de cette bulle et rester connectés avec le monde même à 40 000 pieds.



Le Journal de l'Aviation sera également présent pour la deuxième année consécutive au salon MRO Americas, avec lequel nous sommes partenaires. Nous confirmons une nouvelle fois la stratégie engagée il y a deux ans de mettre le soutien et la maintenance au coeur de notre ligne éditoriale et répondre au besoin d'informations sur ces domaines majeurs.



Preuve de l'importance de la MRO pour l'ensemble de l'industrie, le hall du Centre de conventions d'Orlando sera de nouveau rempli avec plus de 850 exposants et 15 000 participants, auxquels s'ajouteront ceux présents pour le symposium MRO Military qui se tiendra en parallèle.



Les grands thèmes de cette édition 2018 seront largement communs avec ceux qui animent l'ensemble de l'industrie. Les débats porteront ainsi sur les tendances du marché, sur la bataille des coûts, sur la robustesse de la chaîne d'approvisionnement face aux montées en cadence, ainsi que sur l'intégration des nouvelles technologies dans un monde composé aussi bien de petits acteurs locaux que de géants mondiaux.