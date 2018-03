La NASA recrute Thales pour la gestion du trafic des drones

Alors que la question de l'intégration à grande échelle des drones dans l'espace aérien se fait de plus en plus prégnante, les recherches se multiplient pour trouver des moyens efficaces de contrôler leur trafic. Les administrations fédérales américaines se sont notamment emparées de la question, à l'image de la FAA, mais aussi de la NASA. Cette dernière vient ainsi de conclure, le 27 mars, un « Space Act Agreement » (SAA) avec Thales pour le développement de la gestion du trafic des drones (UTM). Cet accord, défini par la loi fédérale américaine sur l'espace (Space Act), donne un cadre aux futures relations entre l'Administration américaine et le groupe français.



Thales va ainsi contribuer aux efforts pour développer de nouveaux outils de gestion du trafic à même d'intégrer les drones dans l'espace aérien national américain (NAS). Cela comprend la phase de R&D, mais aussi les tests et l'évaluation de solutions. Il participera également aux « Technology Capability Level activities » dans le cadre du « NASA UAS Traffic Management Pilot Program ».



Le groupe français se concentrera notamment sur l'UTM dans « l'espace aérien de basse altitude pour des drones opérant à une altitude égale ou inférieure à 400 pieds ». Il pourra s'appuyer sur le travail déjà réalisé sur l'UTM autour de sa plateforme digitale de trafic aérien ECOsystem, qui avait été présenté au salon du Bourget en 2017.



Ce travail se fera en collaboration avec d'autres acteurs du monde des drones, de la gestion du trafic aérien ou gouvernementaux, avec « un partage d'expertise, de concepts et de schémas de développement ».



Thales a d'ailleurs déjà commencé à collaborer avec plusieurs d'entre eux sous l'égide de la FAA, sur le site d'essais de l'aéroport international Griffiss, à Rome (Etat de New York). Il travaille entre autres avec l'université de Syracuse ou NUAIR Alliance (Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance) sur le développement de l'UTM dans l'Etat de New York. Thales contribue en particulier à la mise en place d'un système de partage d'informations (SWIM) entre les différents acteurs de la gestion du trafic.

Ce nouveau contrat permettra à Thales de renforcer sa présence aux Etats-Unis, avec des créations d'emplois dans l'État New York.