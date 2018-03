CFM International et Lion Group signent un contrat de 5,5 milliards de dollars sur le LEAP

Chaker Chahrour, vice-président Ventes mondiales et Marketing de GE Aviation (à g.) et Edward Sirait, PD-G de Lion Air Group (à dr.) scellent leur accord devant le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi (au centre). © CFM International

Chaker Chahrour, vice-président Ventes mondiales et Marketing de GE Aviation (à g.) et Edward Sirait, PD-G de Lion Air Group (à dr.) scellent leur accord devant le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi (au centre). © CFM International