Le F-35 bientôt prêt pour la Corée

Alors que les tensions semblent s'apaiser quelque peu dans la péninsule coréenne, Séoul continue de renforcer ses capacités de défense. La Corée du Sud vient ainsi de célébrer la présentation de son premier F-35. La cérémonie s'est déroulée le 28 mars dans les installations de Lockheed Martin à Fort Worth (Texas) devant 450 invités.



Ce premier appareil sera livré à la Force aérienne de la République de Corée (RoKAF) cette année, tout comme cinq autres appareils, a déclaré le vice-amiral Mat Winter, directeur du programme F-35 au Joint Strike Fighter Program Office.



Ces premiers F-35 ne verront pas le Pays du matin calme tout de suite. Ils seront tout d'abord stationnés à Luke Air Force Base, dans l'Arizona, où les pilotes et les mécaniciens sud-coréens recevront leur formation sur l'avion. Ils ne rejoindront la Corée du Sud qu'en 2019, où ils seront stationnés sur la principale base de la RoKAF, à Cheongju.



Pour rappel, la Corée du Sud a exprimé un besoin pour 40 F-35A en 2014. Cette cible pourrait être revue à la hausse, la presse coréenne ayant fait état fin décembre d'une étude pour l'achat de 20 appareils supplémentaires.



A l'heure actuelle, Lockheed Martin annonce que plus de 280 F-35 ont été livrés, et qu'ils ont dépassé les 130 000 heures de vol, tandis que 580 pilotes et 5 600 mécaniciens ont été formés.