Aegean Airlines passe à l'Airbus A320neo

Fidèle client de la famille A320 d'Airbus, Aegean Airlines a décidé de poursuivre l'aventure avec le constructeur européen. A l'issue d'un processus de sélection, la compagnie grecque a choisi la famille A320neo pour renouveler et agrandir sa flotte. Elle a signé un protocole d'accord (MoU) avec Airbus, le 28 mars, pour l'achat de vingt A320neo et dix A321neo fermes. Le contrat doit être finalisé en juin prochain et le choix de la motorisation sera annoncé en juillet.



Aegean Airlines précise qu'elle dispose d'options pour douze appareils supplémentaires. Si elles sont toutes exercées, l'investissement pourrait dépasser les cinq milliards ...