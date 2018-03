Le personnel de cabine de Ryanair au Portugal confirme un pré-avis de grève

Le personnel de cabine de Ryanair basé au Portugal a confirmé mardi un pré-avis de trois jours de grève autour de Pâques, afin d'exiger à la compagnie aérienne irlandaise qu'elle respecte la législation du travail portugaise. "La grève du personnel de cabine de Ryanair prévue le 29 mars, le 1er et le 4 avril est maintenue", a indiqué dans un communiqué le Syndicat national du personnel de vol de l'aviation civile (SNPVAC). Un pré-avis de grève concernant les quelque 360 hôtesses et stewards de Ryanair basés au Portugal avait été déposé fin février et, depuis, "les discussions avec la compagnie se sont révélées infructueuses dans la mesure où Ryanair n'accepte pas d'appliquer la loi portugaise", a fait valoir le syndicat. "Lamentablement, Ryanair insiste à appliquer la loi irlandaise, ce qui est pour nous inacceptable", a expliqué à l'AFP le dirigeant syndical Fernando Gandra, en citant comme exemple l'application de sanctions pour absentéisme à des salariés en arrêt maladie ou les pressions exercées afin d'augmenter les ventes à bord. La compagnie à bas-coûts a amorcé un virage fin décembre en commençant à reconnaître des syndicats face à la menace de grèves historiques de ses pilotes en Italie, en Irlande et au Portugal. Ces menaces avaient accentué la pression sur Ryanair, déjà mise à mal par une série d'annulations de vols depuis septembre, imputées par la direction à une erreur de gestion des plannings de vacances pour les pilotes.