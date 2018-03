Rencontre franco-allemande au salon de Berlin

Le salon aéronautique ILA, qui ouvrira ses portes dans un peu moins d'un mois, le 25 avril prochain à Berlin, sera sans doute l'occasion pour les exécutifs français et allemands d'avancer dans le domaine de la coopération bilatérale en matière d'aéronautique. La coopération franco-allemande est mise à l'honneur, en présentant la France comme « pays partenaire » de l'évènement, « le meilleur choix possible », peut-on ainsi lire sur le site. L'édition 2018 sera l'occasion de « présenter, faire vivre et intensifier ce partenariat important ».



Alors que le salon était plus ou moins voué à la disparition, le ...