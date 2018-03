Le ministère des Armées parie sur DOMINNO pour améliorer le MCO des hélicoptères

Florence Parly compte décidément sur l'innovation pour renforcer les capacités de la défense française. Le ministère des Armées vient ainsi de lancer le programme DOMINNO (Données de maintenance moteur innovante), le 26 mars, avec la notification d'une étude à Safran Helicopter Engines. Celle-ci doit « développer une première capacité de moteur dit "connecté" dans le but de faciliter l'organisation des opérations de maintenance » des hélicoptères militaires français.



L'étude DOMINNO se déroulera sur 25 mois et sera dotée d'un budget de deux millions d'euros. Elle mise sur la génération et l'utilisation de mégadonnées - ou big data - pour améliorer le maintien en condition opérationnelle (MCO). Elle ouvre des pistes comme la maintenance prédictive qui permet, à partir du traitement et de l'analyse des données (état du moteur, vol, météo, etc.), de prévoir quelles occurrences peuvent nuire à la disponibilité d'un aéronef et quand elles vont se produire, et d'agir ainsi en conséquence. Au contraire de la maintenance préventive, cela permet aussi d'exploiter au maximum la vie d'un composant en ne le changeant qu'au dernier moment ou d'allonger les cycles de maintenance.



Le rôle de Safran Helicopter Engines sera de définir quelles sont les données intéressantes et comment les collecter (définition des capteurs, des modes de transmission, etc.). Le motoriste devra ensuite mettre au point les méthodologies de surveillance de ces données avec le développement d'algorithmes, qui seront par exemple à même de détecter les signes avant-coureurs d'une défaillance.



Cette annonce arrive alors que le MCO français est en plein chambardement avec le lancement d'un grand plan de transformation fin 2017 et la création de la DMAé (Direction de la maintenance aéronautique). Cette dernière n'a d'ailleurs toujours pas pris officiellement le relai de la SIMMAD qu'elle doit remplacer.