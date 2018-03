L'appel d'offres pour les futurs chasseurs suisses attendu cet été

Suite au lancement, le 23 mars, du processus d'acquisition de nouveaux avions de combat pour les forces aériennes helvètes, un appel d'offres devrait être lancé cet été.



Cinq candidats ayant répondu à la lettre d'intention sont susceptibles de répondre à cet appel d'offres. On trouve ainsi le Rafale de Dassault Aviation, le F/A-18 Super Hornet de Boeing, le Gripen de Saab, le F-35 de Lockheed Martin et l'Eurofighter.



Les essais d'évaluation sont prévus à partir de 2019, pendant un an environ. Ils se tiendront sur le territoire suisse. Le choix final est attendu pour 2022, si la votation populaire (referendum) qui doit se tenir entre temps est en faveur du maintien de capacités aériennes - et donc du remplacement de l'aviation de combat.



Le gouvernement suisse avait subi une « gifle monumentale » en mai 2014, a-t-on pu entendre, lorsque les citoyens s'étaient prononcés contre l'acquisition du Gripen.



Le budget alloué à l'acquisition d'une quarantaine de nouveaux avions est évalué à environ 8 milliards de francs suisses (soit 6,5 milliards d'euros).