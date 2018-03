Boeing livre le premier 787-10 à Singapore Airlines

Boeing et Singapore Airlines ont célébré la livraison du premier 787-10 le 25 mars. La cérémonie s'est déroulée dans les installations de l'avionneur à Charleston, en présence de 3 000 personnes dont le CEO de la compagnie singapourienne Goh Choon Phong et Kevin McAllister, le CEO de Boeing Commercial Airplanes.



Le vol de livraison devrait atterrir le 28 mars à Singapour, vol à l'issue duquel seront présentés officiellement les nouveaux produits cabine introduits avec le Dreamliner. Singapore Airlines a toutefois déjà indiqué que l'avion était aménagé en configuration biclasse de 337 places, avec 36 fauteuils de classe affaires et 301 sièges de classe économique.



La compagnie est cliente de 49 exemplaires de l'appareil. Ils seront utilisés sur des vols de moins de huit heures. Le premier 787-10 sera mis en service en avril sur des liaisons courtes vers Kuala Lumpur et Bangkok pour achever la formation des équipages et sera positionné sur du long-courrier en mai. Ses premières lignes régulières seront vers Osaka et Perth.



Si le 787-10 est le premier Dreamliner de Singapore Airlines, le groupe connaît déjà très bien la famille puisque ses deux autres membres, les 787-8 et 787-9, sont en service auprès de Scoot depuis janvier 2015.



Le 787-10 a été certifié par la FAA en janvier puis par l'EASA au début du mois.