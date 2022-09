4000ème visite en atelier chez MTU Maintenance pour les réacteurs CF6

MTU Maintenance a fêté la livraison de son 4 000e réacteur CF6 le 29 août, une nouvelle étape importante alors que la société allemande est présente sur la maintenance de la célèbre famille de moteurs de General Electric pour gros-porteurs depuis 40 ans.



Le moteur récemment sorti d'atelier est un CF6-80C2 appartenant à la compagnie aérienne américaine Air Transport International (ATI), filiale d'Air Transport Services Group (ATSG). La flotte d'ATI comprend plus d'une quarantaine de Boeing 767 équipés de CF6.



MTU précise que cette visite en atelier a été réalisée par sa filiale nord-américaine implantée à Vancouver (Canada). Plus d'une quarantaine de visites en atelier ont été réalisées depuis 2019 pour ce client.



La division MRO du motoriste allemand a commencé à assurer la maintenance du CF6-50 en 1982. Le CF6-80C2 a quant à lui été introduit dans son portefeuille en 1989 et compte pour plus de la moitié des visites en atelier effectuées jusqu'à aujourd'hui. Si MTU Maintenance ne prend plus en charge le CF6-50 depuis 2020, elle précise qu'elle reste particulièrement attachée au CF6-80C2, ainsi qu'à sa version militaire F138.



(Photo © MTU Maintenance)