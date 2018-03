L'Ukraine va acheter 55 hélicoptères à Airbus

L'Ukraine a signé vendredi un protocole d'accord portant sur l'achat de 55 hélicoptères à Airbus, qui seront destinés aux services d'urgence, à la police et aux gardes-frontières ukrainiens. L'accord a été signé à Kiev entre le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian et le ministre de l'Intérieur ukrainien Arsen Avakov et porte sur la vente d'hélicoptères H145, H125 et H225, selon un communiqué du ministère ukrainien. "Il s'agit du plus gros projet entre l'Ukraine et la France", s'est félicité M. Avakov, cité dans le communiqué, précisant que Kiev s'attendait à recevoir le premier hélicoptère dès cette année. En visite à Kiev, M. Le Drian a tenu des propos d'une rare fermeté à l'encontre de la Russie, qu'il a accusé d'être directement impliquée dans le conflit entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses dans l'Est, qui a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement en 2014. "La France soutient fermement l'Ukraine dans le rétablissement de son intégrité territoriale. Nous soutenons également toutes les réformes qui se déroulent dans votre pays. Nous espérons une coopération future dans tous les domaines", a déclaré M. Le Drian, selon le communiqué du ministère ukrainien. Kiev et l'Occident accusent la Russie de soutenir militairement les rebelles prorusses dans l'est de l'Ukraine, ce que Moscou dément farouchement malgré de nombreuses publications de médias sur la présence de ses troupes. os/pop/nm