Avec SSAMC, CFM renforce ses capacités MRO pour le LEAP en Chine

La montée en cadence de la production du LEAP se conjugue avec celle du soutien aux compagnies clientes. CFM International a donc décidé de renforcer ses capacités MRO en Chine, via sa coentreprise Sichuan Services Aero Engine Maintenance Company (SSAMC). Détenue à 40 % par CFM International et à 60 % par Air China, elle vient d'inaugurer près de 44 000 m² de nouvelles installations dédiées à la maintenance des moteurs LEAP et CFM56 sur le site de l'aéroport de Chengdu-Shuangliu (Sichuan). La cérémonie s'est tenue le 23 mars.



Avec ces nouvelles installations, le site chinois est désormais en capacité de traiter 300 moteurs par an. Il devient ainsi le principal centre de MRO en Asie pour les moteurs CFM. Chai Weixi, vice-président senior d'Air China et président du conseil d'administration de SSAMC, estime ainsi que : « Avec l'extension de ses capacités, SSAMC est en mesure d'assurer aux clients chinois et internationaux des services MRO de classe mondiale. »



Ouvert en 2010 dans la zone de libre-échange de Chengdu, SSAMC a déjà assuré la maintenance de plus de 1 000 CFM56-3/5B/7 pour une quarantaine de clients asiatiques. Le site est homologué par les autorités de l'aviation chinoises (CAAC), européennes (EASA) et américaines (FAA).