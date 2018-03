ANA a annoncé le 23 mars qu'elle allait introduire deux 777F à sa flotte cargo. Elle compte ainsi améliorer sa réactivité et ses capacités pour répondre à l'augmentation pérenne de la demande en Asie, en Chine et en Amérique du nord. Les livraisons sont prévues pour 2019.



Elle pourra ainsi également proposer ses services pour du transport de fret surdimensionné (moteur d'avion, équipement de fabrication de semi-conducteurs, batteries au lithium...). Une offre qui sera combinée avec ses capacités actuelles, en soute sur ses appareils passagers et sur sa flotte cargo. Celle-ci se compose actuellement de douze 767-300F.