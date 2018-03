La compagnie aérienne japonaise ANA s'allie à l'italienne Alitalia

Les compagnies aériennes japonaises ANA Holdings et italienne Alitalia ont annoncé vendredi avoir signé un accord de partenariat commercial, afin d'offrir à leurs clients plus de possibilités de vols entre le Japon et l'Italie. Les deux partenaires prévoient de mettre en place à partir du 28 octobre 2018 des partages de codes, aussi bien sur des liaisons entre les deux pays que sur certaines de leurs lignes intérieures respectives, ont-ils détaillé dans un communiqué. Le partage de code est fréquent dans le transport aérien et consiste pour deux compagnies à commercialiser le même avion, chacune sous sa marque et sous son propre numéro de vol. Cette coopération, qui vise à accompagner "une forte hausse de la demande de vols entre l'Italie et le Japon", portera également sur leurs programmes de fidélité. ANA et Alitalia indiquent aussi qu'elles comptent "renforcer à l'avenir cette coopération commerciale en partageant d'autres codes". La signature de ce partenariat intervient alors qu'Alitalia se trouve dans une situation financière délicate, après avoir accumulé les pertes ces dernières années. La compagnie a été placée sous tutelle en mai 2017 dans l'attente de la désignation d'un repreneur.