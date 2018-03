Hexcel inaugure son usine de Casablanca

Déjà opérationnelle depuis le deuxième semestre 2017, l'usine de l'industriel américain Hexcel à Casablanca a été officiellement inaugurée le 21 mars. L'événement réunissait Moulay Hafid Elalamy, ministre marocain de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie digitale, Nick Stanage, P-DG d'Hexcel, et Thierry Merlot, président de la division Aéronautique pour la zone Europe/Asie-Pacifique /Moyen-Orient et Afrique.



Le site est dédié à la transformation de matériaux « nids d'abeilles » en pièces usinées. Elles serviront à renforcer des structures, notamment pour alléger les structures composites complexes de certains programmes aéronautiques, ainsi que pour la fabrication de pales d'hélicoptère et de pièces dans les moteurs ou nacelles. La première livraison à un client a eu lieu fin décembre 2017.



Cette usine se situe dans la zone franche de MidParc, à proximité de l'aéroport international Mohammed V, qui regroupe déjà plusieurs équipementiers et donneurs d'ordres aéronautiques comme Stelia Aerospace, Thales ou Bombardier. Sans compter ceux établis sur d'autres sites à Casablanca.



L'investissement réalisé par Hexcel pour cette usine est évalué à 20 millions de dollars. L'industriel américain compte y employer 200 personnes d'ici 2020.