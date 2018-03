Olivier Dassault remplacé par sa soeur Marie-Hélène Habert à la tête du GIMD

Le Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), la holding de la famille Dassault, a annoncé la nomination de Marie-Hélène Habert, la fille de Serge Dassault, au poste de présidente de son conseil de surveillance en remplacement d'Olivier Dassault qui en a démissionné il y a une semaine. Le Conseil de surveillance du GIMD indique avoir pris acte de la démission d'Olivier Dassault de ses fonctions de président du conseil de surveillance "pour incompatibilité avec son mandat de député", dans un communiqué transmis jeudi à l'AFP. Il est remplacé "à compter de ce jour" par Marie-Hélène Habert sur proposition de Serge Dassault, le président du GIMD. Le Conseil de surveillance ajoute avoir décidé que sa présidence "serait désormais exercée successivement par chacun des enfants de Monsieur Serge Dassault pour la durée de 12 mois", ajoute-t-il. Olivier Dassault a annoncé le 14 mars à l'AFP qu'il abandonnait la présidence du conseil de surveillance de la holding familiale. "Je me mets en conformité" avec l'avis du bureau de l'Assemblée et "n'aurai plus de fonction exécutive" au sein du GIMD, a déclaré le député LR. "Je suis très attaché à mon mandat", a ajouté l'élu de l'Oise âgé de 66 ans, qui en est à son sixième mandat et espère "devenir le doyen de l'Assemblée" comme son grand-père Marcel Dassault. Le cumul de certaines fonctions est interdit pour les députés, au nom de la séparation des pouvoirs ou de la prévention des conflits d'intérêts: fonctionnaire, direction des sociétés bénéficiant de subventions étatiques, "ayant principalement un objet financier" ou exerçant certaines activités immobilières. Il est aussi interdit de démarrer une activité de conseil (en affaires publiques, lobbying...) en cours de mandat. Olivier Dassault avait saisi la déontologue de l'Assemblée, qui n'avait, d'après lui, pas perçu d'incompatibilité, selon "l'esprit" du code électoral. Puis il a demandé l'avis du bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale. Celui-ci, ayant un "doute" sur la règle issue des lois transparence de 2013, avait décidé le 21 février de saisir le Conseil constitutionnel, à moins que le parlementaire n'abandonne la fonction en question.