Air Tahiti Nui en dit un petit peu plus sur les cabines de ses 787

Si les couleurs et l'atmosphère de la cabine des Dreamliner ne sont pas encore définis, Air Tahiti Nui a déjà annoncé que les appareils seraient aménagés en configuration triclasse et a dévoilé qui seraient les fabricants de ses fauteuils.





© Air Tahiti Nui

Elle a ainsi choisi Zodiac Aerospace comme fournisseur pour ses classes économique et économique Premium. La classe Moana sera équipée des Z300, 232 sièges disposés en rangées de 3-3-3, avec un espacement de 79 cm et une inclinaison de 15 cm. Ils seront équipés d'écrans tactiles de 30 cm de diagonale. La nouvelle Moana Premium proposera quant à elle 32 fauteuils Z535, espacés de 96,5 cm et avec une inclinaison de 20cm. Ils seront répartis sur cinq rangées en 2-3-2 et seront dotés d'écrans de 33 cm.





Image catalogue du Z535 de Zodiac Aerospace © Zodiac Aerospace

Les fauteuils de classe affaires (Poerava) seront produits par Rockwell Collins. Trente Parallel Diamond seront installés en 2-2-2 et munis d'un séparateur pour plus d'intimité. Si Air Tahiti Nui n'a pas retenu le « full access », elle n'a toutefois pas fait l'impasse sur le full flat puisque les fauteuils pourront se transformer en lits horizontaux de 198 cm de long - et pourront être munis d'un sur-matelas. Ils seront espacés de 152 cm et dotés d'écrans tactiles de 40 cm.





Image catalogue du Diamond de Rockwell Collins © Rockwell Collins

En ce qui concerne le système de divertissement en vol, il sera fourni par Panasonic. Air Tahiti Nui a choisi la solution eX3, assortie du système eXConnect qui permettra aux passagers de se connecter à Internet depuis l'écran de leur fauteuil ou depuis leur appareil mobile personnel en Wifi.



