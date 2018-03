Il ne pouvait en rester qu'une. Ce sera Peach. ANA a annoncé le 22 mars qu'elle avait décidé de fusionner ses deux filiales low-cost en une seule entité afin de les rendre plus fortes et de leur permettre de mieux stimuler et capter la croissance du marché japonais et régional. Le processus d'intégration débutera cet automne et devrait prendre un an.



Celui-ci ne devrait pas être trop épineux au niveau opérationnel puisque les deux compagnies exploitent une flotte similaire, composée d'A320 neufs (vingt chez Peach et quatorze chez Vanilla Air). Elles ont toutefois choisi un hub différent, Peach étant ...