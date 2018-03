Boeing livre le premier 737 MAX 9 à Lion Air

C'est le 21 mars, soit un peu plus d'un mois après la certification de l'avion, que Boeing a livré son premier 737 MAX 9. Ce premier appareil a été remis à Thai Lion Air, filiale thaïlandaise du groupe indonésien Lion Air, lors d'une cérémonie à Seattle (Washington). Il devrait entrer en service dans les prochaines semaines, mais aucune date précise n'a été avancée.



Le 737 MAX 9 sera notamment utilisé pour développer le réseau international de Thai Lion Air. Darsito Hendro Seputro, P-DG de la compagnie à bas coûts, annonce ainsi qu'il compte « sur les capacités supplémentaires de ce nouvel avion pour étendre notre réseau et inaugurer de nouvelles destinations vers le Bangladesh, la Chine et l'Inde ». Celui-ci compte déjà une vingtaine de villes desservies à l'international, dans sept pays, et une quinzaine en Thaïlande.



Le nouvel avion permet en effet de transporter 220 passagers sur 3 550 NM (6 500 km). Actuellement, les onze 737-800 de Thai Lion Air ne peuvent embarquer que 189 personnes. En revanche, les dix-sept 737-900ER de la compagnie sont déjà bien densifiés, avec 215 places à bord, mais n'offrent que 3 060 NM d'autonomie.



Lion Air et le 737 MAX confirment en tout cas leur histoire commune. Le groupe indonésien était déjà le premier à mettre en service le MAX 8, avec sa filiale malaisienne Malindo Air, le client de lancement du MAX 9 et il a passé un engagement pour l'achat de cinquante MAX 10 lors du salon du Bourget 2017. En tout, Lion Air possède ainsi 201 commandes fermes de MAX 8/9 - dont neuf ont été livrés - en attendant la confirmation de ses MAX 10.



Boeing ne donne pas le détail de ses commandes de 737 MAX, et parle seulement de 4 316 appareils vendus tous modèles confondus. Le MAX 9 serait néanmoins quelque peu à la peine, notamment depuis le lancement du MAX 10 en juin 2017, qui a entraîné un bon nombre de conversions vers la version la plus longue de la famille.