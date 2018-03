La France réceptionne son 14ème A400M

L'armée de l'air dispose à présent de quatorze A400M, suite à la réception de l'avion le 20 mars dernier sur le site de Séville, en Espagne. Le 15ème exemplaire devrait être livré à la fin de cette année, afin de respecter les engagements de la LPM 2014-2019, qui prévoit une flotte de 15 avions à l'horizon 2019.



Le ministère des armées précise que cette livraison, qui intervient avec quelques mois d'avance, a été possible "grâce aux améliorations notables de la qualité des aéronefs livrés", sans plus de précisions. Il est également envisagé "d'augmenter prochainement les capacités tactiques de l'avion", notamment sur les terrains sommaires. L'état-major des armées a d'ailleurs indiqué lors d'un point presse qu'un A400M avait récemment effectué des posers sommaires à Ménaka et Tessalit, au Mali, afin de livrer du fret et du carburant.



Le même jour, Airbus Defence & Space a par ailleurs livré le 18ème A400M à l'armée de l'air allemande.