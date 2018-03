2017, « l'année des ventes » pour Lufthansa Technik

Lufthansa Technik vient de conclure une excellente année 2017. La division MRO du groupe Lufthansa a publié un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 5,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 1% à 415 millions d'euros pour l'année. Mais surtout, Lufthansa Technik a assuré sa croissance à long terme avec 440 contrats, qui ont une valeur cumulée de 13,2 milliards d'euros.



La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) reste la plus importante pour la société et représente les deux tiers du chiffre d'affaires de Lufthansa Technik. La croissance y est soutenue, les ventes également : elles ...