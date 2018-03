SkyUp commande cinq Boeing 737 MAX

SkyUp n'est pas encore lance qu'elle planifie son développement. La start-up ukrainienne a signé une commande ferme avec Boeing le 20 mars portant sur l'acquisition de deux 737 MAX 8 et trois 737 MAX 10. Les appareils ont une valeur de 624 millions de dollars.



Basée à Kiev, SkyUp prévoit de débuter ses opérations en avril avec une flotte de trois 737NG en leasing - deux 737-800 et un 737-700. Elle proposera initialement des services charters mais devrait se positionner dès le milieu de l'été sur des vols réguliers domestiques mais aussi internationaux (vers Barcelone et Larnaka notamment). Les 737 MAX sont destinés à compléter la flotte et lui permettre de croître.



Elle précise que les 737 MAX 8 devraient plutôt être affectés à des vols de plus de 5 000 km et le 737 MAX 10, dont l'atout est davantage centré sur sa capacité, à des opérations charter vers des destinations à forte de demande, comme l'Espagne, l'Egypte ou la Turquie.



SkyUp souligne également que ses appareils devraient tous avoir été livrés en 2023 et que son accord avec Boeing compte des options sur cinq appareils supplémentaires. Ainsi, en 2023-2024, la flotte pourrait compter au moins dix avions.



La compagnie est la première cliente d'Europe de l'est pour le 737 MAX 10.