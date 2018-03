Airbus: le conseil d'administration désignera le successeur de Tom Enders fin 2018

Le conseil d'administration d'Airbus désignera le successeur de son président exécutif Tom Enders à la fin de l'année 2018, et ce choix devra être entériné par l'assemblée générale 2019 des actionnaires du constructeur aéronautique, a annoncé le groupe mardi. Airbus avait annoncé mi-décembre le remaniement de sa direction, avec le départ en février dernier de son numéro deux Fabrice Brégier et le non-renouvellement du mandat de Tom Enders à son expiration en 2019. Guillaume Faury, jusque-là patron de la branche hélicoptères du groupe, a remplacé Fabrice Brégier à la tête de l'aviation commerciale, sans toutefois prendre comme lui le titre de numéro deux du groupe. Dans un communiqué diffusé mardi après la clôture de la Bourse, le conseil d'administration a rappelé que lui seul avait la responsabilité de désigner le prochain président exécutif du groupe, "parmi des candidats externes et internes". "Il a pour seul objectif de choisir la personne la plus qualifiée pour diriger l'entreprise" en respectant les règles de gouvernance d'Airbus, précise le communiqué. "Le processus pour parvenir à cet objectif va se dérouler au cours de cette année, pour culminer avec une annonce à la fin de l'année, et dans l'objectif de soumettre ce choix à l'assemblée générale des actionnaires 2019", ajoute-t-il. Le conseil indique que d'ici là, il ne "commentera aucune rumeur ou spéculation sur ce processus", en soulignant que des consultants externes "réputés" ont été recrutés pour l'aider à mener à bien cette tâche. Cette communication intervient alors que les noms de candidats potentiels ont été publiés dans la presse, laissant entendre qu'une accélération du calendrier de succession était attendue. Le groupe avait décidé mi-décembre de remanier sa direction "afin d'assurer une succession en bon ordre au sein du top management d'Airbus". Le constructeur aéronautique voulait éviter une crise interne, alors qu'il est sous le coup d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, faits qu'il avait lui-même dénoncés en 2016.