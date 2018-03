La low cost Norwegian table sur des résultats détériorés au premier trimestre

La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Airline Shuttle a averti mardi que sa perte se creuserait au premier trimestre en raison du prix du carburant et de l'euro, et annoncé une augmentation de son capital. La low cost va procéder à un placement privé d'actions nouvelles qui devrait lui rapporter 1,3 milliard de couronnes (137 millions d'euros) d'argent frais, a-t-elle indiqué dans un communiqué envoyé après la clôture de la Bourse d'Oslo. Norwegian a à cette occasion fourni des prévisions de résultats trahissant une détérioration de ses performances au premier trimestre. Sur cette période, la perte imposable devrait atteindre 2,6 milliards de couronnes contre 1,8 milliard sur les trois premiers mois de 2017 alors que le chiffre d'affaires est attendu en nette hausse, à 7,1 milliards contre 5,4 milliards. La perte brute d'exploitation (EBITDA) devrait passer à 2 milliards de couronnes après 1,3 milliard il y a un an. "La hausse des prix du carburant et un renforcement de l'euro ont eu un impact négatif sur les coûts", a expliqué Norwegian. La compagnie a précisé que le prix du kérosène dépassait jusqu'à présent de 12% ses prévisions et que l'euro était aussi 8% plus cher qu'attendu. "Les activités ont aussi souffert quelque peu de conditions météorologiques difficiles", a-t-elle ajouté.